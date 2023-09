Motard buiten levensgevaar na zwaar ongeval op Brusselsesteenweg Merchtem

Update

Burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA) is niet te spreken over de mogelijke komst van een opvangcentrum voor asielzoekers in Sint-Jans-Molenbeek, op de grens met Dilbeek. Volgens Segers zouden asielzoekers worden ondergebracht in woonzorgcentrum Paloke. Maar zowel het kabinet van de...