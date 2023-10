Motorrijder in levensgevaar na frontale botsing

Op de Heirbaan in Merchtem zijn een motorrijder en een wagen zaterdagmiddag frontaal op mekaar ingereden. De motorrijder was in levensgevaar, maar kon door de toegesnelde hulpdiensten ter plaatse worden gestabiliseerd en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan.