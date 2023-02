Multi-instrumentalist Koen Van Roy neemt nieuwe plaat helemaal solo op

Wie echt meent dat mannen geen twee dingen tegelijkertijd kunnen, moet dringend kennis maken met muzikant Koen Van Roy uit Vilvoorde. Voor zijn nieuwe CD ‘Korgistan & Elswhere’ schreef hij zijn eigen muziek, speelde hij alle partijen zelf in, was hij zijn eigen producer en nam hij alles zelf op. Meer solo kan een album dus niet zijn.

De 60-jarige Koen Van Roy uit Vilvoorde heeft al heel wat muzikale watertjes doorzwommen. Hij werkte, en werkt, samen met muzikanten en ensembles van allerlei pluimage, maar zijn nieuwe plaat ‘Korgistan & Elsewhere’ is een absoluut soloproduct, uitgebracht in eigen beheer. Op de plaat staan 14 eigen composities. Blaasinstrumenten, mandolines, toetsen, drums, alle instrumenten nam Van Roy voor zijn rekening. Dat is zeker niet te onderschatten, want hij nam alles zelf op in zijn eigen kleine huisstudio in Vilvoorde.

“Uiteindelijk is dat toch nog altijd het systeem van een onnozele cassettespeler. Ondertussen is het met een computer, je hebt veel meer edit-mogelijkheden in vergelijking met ouder materiaal maar het komt het vaak op hetzelfde neer: je moet een paar oren aan je kop hebben en durven wegsmijten”, zegt Van Roy.

Koen flirt graag met vintage-instrumenten. De titel van zijn nieuwe CD is een vette knipoog naar zo’n prehistorisch ding. “De titel is een verwijzing naar Roxy & Elswhere, een live-album van Frank Zappa, ook een grote inspiratiebron. En Korgistan verwijst ook naar de Korg MS 20, een iconische synthesizer uit de jaren ’70”, aldus Van Roy.