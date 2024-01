Muziekproducer Hans Kusters uitgeroepen tot ere-Kobbegemnaar

Muziekproducer en platenbaas Hans Kusters mag zich vanaf nu ere-Kobbegemnaar noemen. Het buurtcomité Kobbegem rijkte hem zondag die titel uit in het achterzaaltje van café ‘t Wit Paard. Een officiële titel is het niet, want enkel een gemeente kan iemand uitroepen tot ere-burger. Maar da’s helemaal oké voor Hans. Hij genoot in het bijzijn van veel vrienden.