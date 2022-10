N-VA Gooik vraagt ontslag van algemeen directeur Van Snick

Op 5 oktober veroordeelde de correctionele rechtbank Eric Van Snick tot een celstraf van 1 jaar met uitstel en een boete van 16.000 euro. Een doorlichting van Audit Vlaanderen toonde in 2018 aan dat Van Snick jarenlang wijn aankocht voor de gemeente bij een bedrijf van zijn moeder. Sponsors van de volleybalclub waarin hij actief was, kregen ook een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten. “N-VA is niet te spreken over het feit dat het gemeentebestuur aangeeft ‘af te willen wachten’ en vraagt het onmiddellijk ontslag van de algemeen directeur”, zegt Jason Broodcoorens, voorzitter van N-VA Gooik. “De tuchtsanctie die na de interne doorlichting werd genomen, was een symbolische tik op de vingers, aangezien Van Snick na het opgelegde weddeverlies een promotie en forse loonsverhoging kreeg.” De N-VA gaat daarom op de gemeenteraad van volgende dinsdag een agendapunt indienen waarin het ontslag wordt gevraagd van algemeen directeur Van Snick. “Van Snick is zijn moreel gezag over het gemeentepersoneel verloren en hij heeft het imago van de gemeente ernstig beschadigd”, aldus Broodcoorens. “Meer dan dertig jaar alleenheerschappij van CD&V heeft het mogelijk gemaakt dat zulke zaken zich afspeelden onder de ogen van het schepencollege, omdat men niet langer kijkt naar de kwaliteit van de werking, maar te veel bezig is met het vasthouden van deze macht.” Eerder liet ook oppositiepartij Groen weten zich ernstige vragen te stellen bij het aanblijven van Eric Van Snick als algemeen directeur.