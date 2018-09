Volgens Kristien Van Vaerenbergh, die tweede staat op dezelfde kieslijst, is er geen vuiltje aan de lucht omdat de man in kwestie al zijn vakantiedagen heeft opgenomen en niet meer actief zal zijn als politieagent. Per 1 oktober gaat Weemaels met pensioen en een eventueel mandaat in de gemeentepolitiek zou dus sowieso voor na zijn actieve politieloopbaan zijn. Van Vaerenbergh heeft van provinciegouverneur De Witte ook nog geen opmerkingen ontvangen over de kandidatuur van Weemaels.