N-VA Vilvoorde als één man achter Jeroen Bergers

N-VA Vilvoorde blijft de 18-jarige Jeroen Bergers steunen. Die was te zien in de fel besproken Pano-reportage, waarin de rechts radicale beweging Schild & Vrienden aan bod kwam. Op zijn facebookpagina distancieert Jeroen zich zelf van die beweging. Lijssttrekker Jan Anciaux ziet geen reden om Jeroen te verwijderen van de N-VA-lijst Vilvoorde voor de verkiezingen, waar hij de 7de plaats kreeg toegewezen.

In een 10 minuten durend filmpje op zijn facebookpagina zegt Jeroen Bergers dat hij met Schild & Vrienden niets te maken heeft en dat wat hij van die beweging zag hem "compleet degouteerde". De reden waarom hij in de Pano-reportage opdook, heeft volgens Jeroen te maken met het feit dat hij verkozen wilde worden in de Vlaamse Jeugdraad (het officiële adviesorgaan voor het Vlaams parlement voor alles wat te maken heeft met jeugd) en daartoe campagne voerde in verschillende rechts georiënteerde facebookgroepen zoals KVHV, NSV en ook Schild & Vrienden. Verder gaat zijn band met Schild & Vrienden naar eigen zeggen niet.

Het aandeel van Schild & Vrienden in de campagne was naar zijn zeggen veeleer klein, temeer daar Jeroen en Dries Van Langenhove, boegbeeld van Schild & Vrienden, een compleet andere visie hadden op de Vlaamse Jeugdraad. "Dries wilde die zelfs afschaffen, ik wilde de Jeugdraad versterken", aldus Jeroen. Bergers eindigt met te zeggen dat hij alles behalve een racist, homofoob of vrouwenhater is en dat hij hoopt dat het Gentse gerecht de zaak zal onderzoeken.

In een reactie zegt Jan Anciaux, lijsttrekker van N-VA in Vilvoorde, dat hij geen reden ziet om Jeroen Bergers van de lijst te verwijderen. Volgens Anciaux is Jeroen scholier en heeft hij nooit deelgenomen aan de activiteiten van Schild & Vriend. "Ik heb zo lang ik hem ken Jeroen nooit betrapt op racistische of andere uitspraken die niet door de beugel kunnen. Ik heb een lang gesprek met hem gehad en wij behouden alle vertrouwen in hem."

(Foto Jeroen Bergers)