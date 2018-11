N-VA vraagt handelaars The Leaf om taalafspraken

In Ternat vraagt oppositiepartij N-VA aan het gemeentebestuur en de eigenaars van het gloednieuwe winkelcentrum The Leaf om taalafspraken te maken. In de eerste weken dat The Leaf open is voor het publiek, kwamen volgens de partij al heel wat klachten over het gebruik van Frans en het niet kunnen van Nederlands.