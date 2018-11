Na 10 jaar eindelijk klaar: twee extra sporen tussen Brussel en Denderleeuw

De spoorlijn 50A tussen Brussel en Denderleeuw telt vanaf vandaag vier in plaats van twee sporen. Die uitbreiding maakt deel uit van het GEN-netwerk en moet het spoorverkeer van en naar Brussel verbeteren. Spoorlijn is de drukste spoorlijn van het land. Aan de uitbreiding is maar liefst tien jaar gewerkt.