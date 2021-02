Na 18 jaar kan herinrichting eerste Wemmelse fietsstraat beginnen

Achttien jaar na de eerste plannen is de herinrichting van de Van Elewijckstraat in Wemmel begonnen. De straat wordt de eerste fietsstraat in de faciliteitengemeente.

De werkzaamheden in de Van Elewijckstraat in Wemmel starten op 8 maart. Het rioleringsstelsel en het wegdek worden vernieuwd. Momenteel zijn de voorbereidende werken begonnen. De Van Elewijckstraat zal ingericht worden als fietsstraat met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Fietsers hebben er voorrang. Het is de eerste fietsstraat in Wemmel.

In 2003 vroeg de gemeente voor het eerst subsidies aan voor de werkzaamheden. Maar het dossier liep maar liefst achttien jaar vertraging op. De heraanleg zal vijftien maanden duren.