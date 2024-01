De stad Halle trakteerde vanmiddag alle bewoners van de assistentiewoningen Ten Hove op een feestelijke maaltijd. Ze keren terug naar huis nu de schade aan hun woonsten hersteld is na een brand in april vorig jaar.

Op zaterdagavond 1 april 2023 brak er brand uit in de assistentiewoningen Ten Hove in de wijk Windmoleken. De nutsleidingen in het gebouw geraakte zwaar beschadigd, waardoor de flats onbewoonbaar werden verklaard. De bewoners verhuisden tijdelijk naar familie of andere assistentiewoningen.

De herstelling van de schade nam heel wat tijd in beslag. Maar nu kunnen de bewoners naar het vernieuwde assistentiewoningen terugkeren. Om hen te bedanken voor hun geduld en begrip verraste de stad Halle hen met een boeket bloemen, een receptie en een maaltijd. Op woensdag 31 januari opent ook het dienstencentrum ’t Hovenierke. Die werking speelt zich vooral af in de cafetaris van Ten Hove.