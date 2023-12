Vanaf morgen kan je in Vilvoorde opnieuw genieten van Winters Vilvoorde. De eindejaarsperiode biedt voor elk wat wils. De blikvanger wordt na drie jaar afwezigheid opnieuw de spiegeltent op de Grote Markt. “We zijn bijzonder opgetogen om de tent te mogen verwelkomen. Na enkele moeilijke jaren is dat een opsteker voor onze horeca en handelaars”, zegt schepen van Economie Didier Cortois.

Na drie jaar afwezigheid opnieuw Spiegeltent in Vilvoorde: “Opsteker voor horeca en handelaars”

Op vrijdag 15 december opent Winters Vilvoorde zijn deuren met een onvergetelijk Retro Swingfeest. Verder onder meer ook op de agenda: een pannenkoekeshow, binnenspeeldag, spelletjesavond, swingende dansnamiddag, live-muziek en een karaokeavond. “Gedurende drie weken, van woensdag tot zaterdag, geniet iedereen van een gevarieerd programma dat ons onderdompelt in een ware kerstsfeer. Verder kunnen alle inwoners van Vilvoorde zich verheugen op een kerstmarkt met echte hutjes. En tot slot nodigen we iedereen van harte uit om het nieuwe jaar te komen vieren op onze nieuwjaarsreceptie”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati.

Ook de winterbar in de spiegeltent biedt van woensdag tot zaterdag drie weken lang tal van activiteiten. Die spiegeltent is opnieuw prominent aanwezig in het winterprogramma van de Zennestad. De voorbije jaren stond de tent er niet door de corona- en energiecrisis. “Het mooie programma van Winters Vilvoorde zal ongetwijfeld opnieuw veel bezoekers naar Vilvoorde brengen. Tijdens het openingsweekend van de spiegeltent zullen trouwens ook de handelaars van de Leuvensestraat en de Nowelei Jean Baptiste langer open blijven en de bezoekers helpen bij het selecteren van de perfecte eindejaarsgeschenken.” vult schepen van Economie Didier Cortois aan.

Het volledige programma vind je op www.wintersvilvoorde.be.