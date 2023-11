Na drie jaar opnieuw een spiegeltent op Grote Markt in Vilvoorde

Met het aansteken van de feestverlichting op de Grote Markt in Vilvoorde, is ook het programma voor de eindejaarsfeesten voorgesteld. Vanaf 15 december nodigt de stad iedereen uit om volop te genieten op de Grote Markt met als middelpunt opnieuw de spiegeltent, die na drie jaar haar comeback maakt.

Op vrijdag 15 december opent Winters Vilvoorde zijn deuren met een retro swingfeest, gepresenteerd door Radio Modern. Tijdens het openingsweekend transformeert de Grote Markt tot kerstmarkt. Hier word je zowel op zaterdag als zondag ondergedompeld in een betoverende sfeer met lekkernijen en winterspelen waarmee jong en oud zich vermaken.

De winterbar in de spiegeltent biedt van woensdag tot zaterdag drie weken lang tal van activiteiten. Elke dag heeft een eigen concept maar elke week zit in een ander jasje. Woensdag zijn kinderen baas tijdens de pannenkoekenshow maar ’s avonds vinden spelletjesfanaten er zeker hun ding tussen meer dan 40 gezelschapsspelen. Donderdag is er live-muziek en sluit DJ Oerwout de avond af. Op vrijdag wordt er gedanst op verschillende muziekgenres. Elke zaterdag kan er gebruncht worden en in de namiddag zijn er tal van activiteiten voor de kinderen. De avond wordt afgesloten met een karaoke.

Op 24 december organiseert vzw 1001 Schakels een binnenspeeldag met leuke activiteiten en animaties voor kinderen en verkopen ze heel wat lekkers. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Bar Bâtard neemt op oudejaarsavond de spiegeltent over en zorgt voor een onvergetelijke jaarwisseling.

Op 7 januari kan je samen met alle inwoners klinken op het nieuwe jaar. Dansclub VIDAK zet met een swingende dansnamiddag het feestje voort.

"De spiegeltent is na twee jaar afwezigheid door corona en de energiecrisis weer prominent aanwezig in het winterprogramma van onze stad”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati (Vooruit). “Er is voor elk wat wils en dat gedurende drie weken, van woensdag tot zaterdag. Dit jaar is er ook een kerstmarkt met echte chalets voorzien.”

“Na een aantal moeilijke jaren is de terugkeer van de spiegeltent ook een opsteker voor onze horeca en handelaars”, vult schepen van Lokale Economie Didier Cortois (Open VLD) aan. “Tijdens het openingsweekend van de spiegeltent zullen trouwens ook de handelaars van de Leuvensestraat en de Nowélei langer open blijven.”

Het volledige programma vind je op www.wintersvilvoorde.be.