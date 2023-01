Na sloopwerken nadert volgende stap voor Stillemanssite

In Zellik is de beruchte Stillemanssite volledig afgebroken. De verloederde industriële gebouwen maken plaats voor een nieuw woonproject. Het openbaar onderzoek daarvoor gaat bijna van start. De voorbije jaren zorgden krakers voor overlast op de site. Binnenkort gaan de gemeente Asse en ontwikkelaar Matexi samen met buurtbewoners op zoek naar een tijdelijke invulling voor het terrein.

Projectontwikkelaar Matexi droomt ervan om de Stillemanssite nieuw leven in te blazen onder de projectnaam Still: een woonproject met alvast 200 woningen waarbij 65 procent van het terrein wordt ingericht als groene ruimte. Nu de oude gebouwen zijn afgebroken, wordt in het voorjaar gestart met bodemsaneringswerken. Intussen diende Matexi in december ook een aangepaste aanvraag voor een verkavelingsvergunning in.

Die omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden bepaalt de inrichting van het domein en de loten. Als die aanvraag is goedgekeurd, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen om de loten te bebouwen. Maar eerst komt er dus nog een openbaar onderzoek waarbij buurtbewoners hun opmerkingen of bezwaren kenbaar kunnen maken.

Omdat Still nog niet meteen morgen het levenslicht zal zien, denken de gemeente Asse en Matexi ook aan een tijdelijke inrichting van het terrein. Daarover zitten beide partijen eerstdaags samen met de buurtbewoners.