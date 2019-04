Na stakingsaanzegging De Lijn: Weyts verplaatst haltes Noordstation

Alexis Saelemaekers uit Beersel is 19 jaar en begon pas te voetballen toen hij elf was. “Mijn vader was eerst niet te vinden voor voetbal,” legt hij uit. “Hij wou dat ik me op mijn studies richtte. Toen mijn broer zich ondanks zijn protest inschreef in een voetbalclub, deed ik dat ook,” klinkt het.