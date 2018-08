Na twintig jaar wordt de nieuwe Driefonteinenbrug een feit

In Sint-Pieters-Leeuw is vanmorgen het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal Brussel-Charleroi. Eindelijk, want het project lag twintig jaar lang op de tekentafel. De brug komt achter het shoppingcomplex Pajot en moet het vrachtverkeer weghalen van de verzadigde Bergensesteenweg en het transport over het water stimuleren. De Vlaamse overheid investeert 16 miljoen euro in het project.

De Bergensesteenweg of de N6 in Sint-Pieters-Leeuw is een belangrijke verbindingsweg naar Brussel, maar de steenweg is helemaal verzadigd. Filerijden is er dagelijkse kost. Voor veel bedrijven is dit dan ook de enige verbinding tussen de bedrijvenzone en de Ring. De nieuwe Driefonteinenbrug moet daar verandering in brengen.

"Het gaat eigenlijk om een levensnoodzakelijk project voor de leefbaarheid van Sint-Pieters-Leeuw,” zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Deze brug gaat al het vrachtverkeer dat de industriezone moet bedienen, ontsluiten via de Humaniteitslaan.”

De brug moet ook het transport over water stimuleren, legt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) uit: “Daarvoor maken we werk van een regionaal overslagcentrum. Zo willen we bedrijven verleiden om meer gebruik te maken van de waterweg.”

Fietsers

De nieuwe Driefonteinenbrug krijgt ook een aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid. Op de brug komt een fietspad in beide richtingen. Fietsers moeten hierdoor veilig en gescheiden van het vrachtverkeer het kanaal kunnen oversteken. Hierdoor moeten ze ook niet meer tot in Halle rijden om over het water te geraken.

De Driefonteinenbrug moet in het najaar van 2021 klaar zijn.