Na vijftien jaar onderhandelen komt er een waterzuiveringsinstallatie in Peizegem

Merchtem keurt de plannen goed voor de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie in deelgemeente Peizegem. Daar gingen vijftien jaar onderhandelingen aan vooraf met verschillende overheden en instanties. “Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd, maar telkens werd geen overeenkomst bereikt. Nu is die er dus wel”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers.

De waterzuiveringsinstallatie komt op de hoek van de Peizegemstraat en Madeliefjesstraat. Een groot deel van het perceel ligt in herbevestigd agrarisch gebied en zal dus worden op een andere locatie in de gemeente. “De installatie zal het afvalwater zuiveren van een groot deel van Peizegem en in mindere mate van Buggenhout en Londerzeel”, zegt Elpers. “De bouw zal in 2026 starten en onder leiding van Aquafin gebeuren.”

Volgens Elpers is de impact van de waterzuiveringsinstallatie op de omgeving gering. “Het gaat over een klein gebouw met een installatie die het water van zo’n 2.500 mensen zal zuiveren. Ter vergelijking: de installatie in Merchtem is met een capaciteit van 16.000 mensen zes keer zo groot”, zegt Elpers. “De installatie zal bovendien worden ingegraven en is niet hoger dan drie meter. Er komt tot slot ook een groenstrook van vijftien meter.”