Nabestaande aanslagen: “Vijf jaar later voelen betrokkenen zich nog vaak in de steek gelaten”

Nabestaande Edmond Pinczowski heeft tijdens de herdenkingsplechtigheid van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel opgeroepen om meer aandacht te schenken aan de slachtoffers en de nabestaanden. Vijf jaar later voelen zij zich nog vaak in de steek gelaten.