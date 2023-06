Nabestaanden kunnen na half jaar grafzerk nog niet herstellen: “Wachten op verzekeringen”

Een half jaar nadat in Wolvertem een wagen inreed op de kerkhofmuur, mogen de beschadigde graven nog altijd niet hersteld worden. Het is nog altijd wachten op de verzekeringen, maar dat zet kwaad bloed bij de nabestaanden.

Midden december rijdt een chauffeur in op de kerkhofmuur van Wolvertem. Die stort over een lengte van tien meter volledig in. De brokstukken die de grafzerken beschadigd hebben, zijn intussen verwijderd, maar een tiental grafzerken blijft afgespannen met een lint. “Ik snap de frustratie van de nabestaanden, maar zolang niet alles in orde is met de verzekeringen, mag niets hersteld worden”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande.

Wat de zaak niet makkelijker maakt: sinds 2021 zijn de kerkhofmuur en de begraafplaats van Meise opgenomen in de lijst van onroerend erfgoed. Ze zijn momenteel niet beschermd als monument, maar worden wel als waardevol beschouwd.