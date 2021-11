Nachtclub Flight 90: ‘Krijgen deksel opnieuw op de neus’

Zaterdag stond een groot evenement gepland in nachtclub Flight 90 in Opwijk. Door de verstrengde coronamaatregelen zal dat niet kunnen doorgaan. Discotheken moeten vanaf morgen opnieuw de deuren sluiten. “In oktober mochten we openen met een Covid Safe Ticket, sinds vorige week moeten we ook testen afnemen. We hebben ons telkens aangepast, maar nu krijgen we weer het deksel op de neus”, reageert Toon Peelman van Flight 90. “We hebben 5.000 testen aangekocht voor acht euro per stuk. Die blijven nu liggen.”

De nieuwe maatregelen gelden voor drie weken. “We hopen dat we snel weer kunnen openen, maar vrezen dat de situatie niet zo snel opgelost zal zijn”, gaat Peelman voort. “”We hebben al een zware periode achter de rug. Zonder belangrijke steunmaatregelen gaat onze sector het niet redden.”

Overige maatregelen

Het Overlegcomité kondigde ook andere maatregelen aan. Horecazaken moeten, net als nachtwinkels, sluiten om 23 uur. Aan elke tafel mogen maximaal zes personen zitten, tenzij het om één huishouden gaat. Private bijeenkomsten, die niet bij iemand thuis plaatsvinden, zijn verboden. Het Overlegcomité maakt een uitzondering voor begrafenissen en huwelijken. Daar geldt de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket. Zaalsporten kunnen doorgaan, maar zonder publiek. Enkel personen die een kind brengen, moeten niet terugkeren naar huis. De maatregelen gaan morgen in en blijven drie weken van kracht. Op 15 december komt het Overlegcomité opnieuw samen. “Er is één uitzondering. Publieke evenementen binnen worden pas vanaf maandag verboden, tenzij de deelnemers neerzitten”, vult premier Alexander De Croo aan.

De eerste minister roept op om het aantal contacten te beperken, voldoende te ventileren en zelftesten te gebruiken. Hij herhaalt dat de mondmaskerplicht is verstrengd en sinds vorige week geldt vanaf tien jaar. “De cijfers tonen aan dat het vaccin beschermd en dus zullen we de boosterprik versnellen”, voegt De Croo toe. “Om huisartsen te ontlasten, zullen we walk-intestcentra openen, waar burgers zich zonder afspraak kunnen laten testen.” De bevoegde ministers zullen zich buigen over bijkomende maatregelen in het onderwijs.