Nachtvorst voorspeld komende week: strooiwagens staan klaar

Volgende week wordt de eerste echte vrieskou verwacht in ons land. De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer staan daarom paraat om de gladheid te bestrijden op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Gisterenmorgen verraste de vrieskou al een aantal chauffeurs. Onder meer op het Viaduct van Vilvoorde gebeurden er een aantal ongevallen.

De ongevallen op het Viaduct van Vilvoorde gebeurden in een kwartier tijd en resulteerden alleen maar in materiële schade. Er was niet gestrooid, omdat de weersvoorspelling niet aangaf dat het 's nachts zou vriezen. Toch staan de strooiwagens klaar.

De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer is tot het maximum aangevuld. De strooidiensten beschikken net zoals de voorbije jaren over ongeveer 108.000 ton strooizout. Dit moet volstaan om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen. Om te vergelijken: vorige winter strooide het Agentschap 39.717 ton zout.

Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ’s nachts gebeurt’, zijn in heel Vlaanderen in het totaal 569 mensen aan het werk. Zij staan in om de 1.350 kilometer aan autosnelwegen en 5.600 kilometer aan gewestwegen ijsvrij te maken.

Dit najaar reden de strooiwagens al een eerste keer uit in de nacht van 2 op 3 november. Vanaf komende week zou dat best wat meer kunnen zijn. De hele week lang wordt er nachtvorst voorspeld.