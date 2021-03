Nationale stakingsdag: hinder verwacht bij De Lijn en op Brucargo

De christelijke en socialistische vakbond houden vandaag een nationale stakingsdag. Ze zijn niet akkoord met de 0,4 procent loonsopslag bovenop de index. “De inzet van de werknemers de voorbije maanden is blijkbaar niet meer waard dan twee broden per maand”, aldus de christelijke vakbond.

De onderhandelingen rond de loonsopslag slepen al een tijdje aan. “De werkgevers verschuilen zich achter de coronacrisis. Veel ondernemingen en hun werknemers hebben het inderdaad moeilijk”, toont de christelijke vakbond enerzijds begrip. “Maar sommige sectoren doen het zeer goed en hebben in volle coronacrisis riante dividenden uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Terwijl de werknemers slechts kruimels krijgen.”

Er wordt vandaag onder meer hinder verwacht bij de NMBS en De Lijn. “We kunnen op dit moment nog niet inschatten hoe groot die hinder zal zijn. We raden onze reizigers aan om een reisalternatief achter de hand te houden”, zegt de vervoersmaatschappij. “De actie is niet tegen De Lijn zelf gericht, maar we betreuren ten zeerste dat de reizigers hinder zullen ondervinden van deze actie.

Verder zou ook in heel wat supermarkten gestaakt worden. De christelijke vakbond plant in onze regio stakingspiketten bij Makro in Machelen, Colruyt in Halle, Ikea in Zaventem en G4S Mobile in Vilvoorde. Op Brucargo zouden filterblokkades opgezet worden. De vrachtafhandeling op de luchthaven zou daardoor grotendeels stilliggen.