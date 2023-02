Natuurbelevingszone Hertigembos feestelijk geopend

In Ternat is de natuurbelevingszone aan het Hertigembos feestelijk geopend. Het moet de ideale plek worden voor buurtbewoners en voor bezoekers een startpunt zijn om het natuurdomein te ontdekken.

De voorbije maanden legde het Agentschap Natuur en Bos een natuurbelevingszone aan aan het Hertigem- en Liedekerkebos. De zone is ruim een hectare groot en bevindt zich langs de spoorlijn Brussel-Gent. “Je kan er genieten van een picknick terwijl je kinderen zich uitleven op de speelstammen, het evenwichtsparcours en in de wilgenhut. De speelstammen over de gracht maken het extra spannend om je voeten droog te houden. Bij een stortbui kan je in de schuilhut terecht”, klinkt het.

Verder is er een natuurlijk amfitheater dat een uitzicht op het landschap en waar opvoeringen in open lucht kunnen gehouden worden. De zone ligt langs de fietssnelweg tussen Liedekerke en Brussel. Er is daarom ook extra aandacht voor fietsinfrastructuur.