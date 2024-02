Natuurpunt pompt miljoenen in natuurherstel om waterproblematiek aan te pakken: "Natte natuur als extra buffer"

Natuurpunt wil tegen 2027 bijna 1.500 hectare natte natuur herstellen in Vlaanderen, onder meer in de Zuun- en Markvallei. In en rond Galmaarden wordt bijvoorbeeld meer dan 160 hectare natte natuur hersteld. "Wetlands zijn uitstekende natuurlijke klimaatbuffers die beschermen tegen overstromingen en helpen tegen droogte", zegt projectcoördinator Lander Wantens.

Door natte natuur te herstellen, zowel bovenstrooms als in valleigebieden, wil Natuurpunt meewerken aan een oplossing van de waterproblematiek in Vlaanderen. Natuurpunt koos 18 natuurgebieden uit, drie daarvan in de Denderstreek. "Daar kunnen we 161 hectare herstellen. De Markvallei, op de grens met Galmaarden en Geraardsbergen, is er daar één van", zegt projectcoördinator Lander Wanters. "De vallei is diep uitgesleten en zorgt ervoor dat het water versneld afgevoerd wordt naar de Dender. Om wateroverlast te voorkomen is het cruciaal om hogerop het water al tegen te houden. Natte natuur kan daar voor een extra buffer zorgen. Dat doen we door de Mark meer ruimte te geven om te overstromen in het natuurgebied."

Ook de Zuunvallei wordt door Natuurpunt onder handen genomen. De kostprijs voor het natuurherstel kost ongeveer 30 miljoen euro. Het geld komt onder andere van Europa, maar ook bedrijven zoals Google en Cummins. "We willen tegen 2030 meer water teruggeven aan de natuur dan we binnen ons bedrijf verbruiken voor onze datacenters en kantoren. In België werken we samen met Natagora en Natuurpunt om het ecosysteem rond de Schelde en de Dender te helpen herstellen", zegt Frédéric Descamps van Google.