De Nederlandse winkelketen vanHaren zal de Brantano-vestigingen in Ternat, Londerzeel en Merchtem dan toch niet overnemen. Het bedrijf zal veertig van de 96 winkels overnemen, en geen 43 zoals eerder aangekondigd. De filialen in Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Overijse worden wel omgevormd.

Nederlands bedrijf neemt Brantano-winkels in Ternat, Londerzeel en Merchtem toch niet over

Begin deze maand werden zes winkels uit onze regio van de failliete schoenen- en kledingketen Brantano genoemd voor een mogelijke overname door vanHaren. Uit een lijst die RetailDetail publiceerde, blijkt dat enkel de winkels in Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Overijse worden omgevormd. De Nederlandse retailer kiest naar eigen zeggen voor de locaties die het meest potentieel hebben voor zijn winkelformule.

De vestigingen in Ternat, Londerzeel en Merchtem zijn daar, net als de filialen in Dilbeek en Halle, niet bij. Wat er met de winkels zal gebeuren, is niet duidelijk. Wemmel heeft interesse om de site op zijn grondgebied op te kopen. De gemeente wil er een bredere toegang naar het recyclagepark inrichten.

Op 1 oktober sluiten de Brantano-winkels de deuren. De heropening is gepland voor 1 februari. Het Brantano-personeel zal niet automatisch de overstap maken naar de vanHaren-winkels. Alle werknemers moeten opnieuw solliciteren.