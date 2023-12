Neerveldstraat in Opwijk wordt fietsvriendelijker

In Opwijk wordt de Neerveldstraat veiliger gemaakt voor fietsers. Die ingrepen hangen samen met het afschaffen van de overweg in de Bolstraat en het aanbieden van een fietsvriendelijke alternatieve route voor het fietsverkeer dan vanuit Lebbeke, Opstal en Buggenhout komt.

De verkeersstromen in en rond de Neerveldstraat zijn al jaren een probleem. Nu worden die in drie fases aangepakt. Komend voorjaar worden er drie knips uitgevoerd om het doorgaand verkeer af te sluiten en het sluipverkeer in de drie straten rond de Neerveldstraat zo aan te pakken. Het gaat om knips op de Kapellebaan ter hoogte van de Brabantse Beek, de Doortstraat ter hoogte van de Brabantse Beek en Specht ter hoogte van de Brabantse Beek.



In een tweede fase wordt de Neerveldstraat fietsvriendelijker gemaakt. Zo komt er met de Foksveldtunnel een nieuwe fietsonderdoorgang. In een derde fase wordt de overweg in de Bolstraat afgeschaft.