Neoclassicistische villa uit Grimbergen is afgebroken

In Strombeek, een deelgemeente van Grimbergen, is de neoclassicistische villa op de hoek van de Jan Mulsstraat en de Oude Mechelsestraat afgebroken. Het herenhuis maakt plaats voor een nieuwe woonzorgcentrum met 82 bedden. De buren reageren geschokt: zij dachten dat de villa behouden bleef.

De afbraak begon vorige week al en zal plaats maken voor een nieuwe woonzorgcentrum. Het nieuwe centrum vervangt de huidige woonzorgcentra Ascot en Iris in Strombeek-Bever. Eind 2022 kan het nieuwe gebouw 82 residenten ontvangen.

De buren wisten al langer dat er een woonzorgcentrum kwam, maar van de afbraak van de villa hadden ze geen weet. Eddie Boelens is gemeenteraadslid voor oppositiepartij Groen in Grimbergen en woont in de buurt. Hij is net als de andere buren teleurgesteld: “We werden benaderd door de uitbaters van het centrum en hebben afspraken gemaakt over aanpassingen. Nergens zei men iets over de afbraak van het herenhuis. Op basis van de gesprekken hebben we de zaak niet verder onderzocht. Wij dachten dat de villa bleef behouden, maar blijkbaar zijn de plannen gewijzigd. We waren goedgelovig.”

De uitbater van het woonzorgcentrum Orelia reageert op de teleurstelling van de buren: “We hebben naar de buurtbewoners geluisterd. Toch bleek dat hun eisen ons aanbod erg zou beperken. We willen voldoende residenten ontvangen in 2022. Daarnaast maakte het oude gebouw het moeilijk om te voldoen aan de eisen op vlak van energie, zorg en infrastructuur. Daarom besloten we om het gebouw af te breken. We recupereren wel een aantal elementen uit het herenhuis en reconstrueren het gevel.”

Bart Laeremans, schepen van Grimbergen voor Ruimtelijke Ordening en Wonen (Vernieuwing) nuanceert de feiten ook: “Op basis van de eerste klachten is er een nieuw plan voorgesteld. Wij hielden een openbaar onderzoek, dat hoort ook bij aanvragen voor dat soort vergunningen. De inwoners konden de aanvraag inkijken en bezwaar indienen. Daar kwam geen reactie op.”

Foto's: de afbraak van de villa en een simulatiebeeld van het nieuwe woonzorgcentrum.