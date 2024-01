Neuhaus uit Vlezenbeek is Gangmaker van Voka: “Een extra motivatie om de beste te worden”

Neuhaus neemt de fakkel als Gangmaker over van Brouwerij Lindemans uit Sint Pieters Leeuw. De uitvinder van de Belgische praline heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe CEO en blijft op de site in Vlezenbeek – de enige productiesite van Neuhaus pralines ter wereld – verder duurzaam innoveren.

Tijdens de laatste van vier nieuwjaarsreceptie van Voka werd Neuhaus verkozen tot nieuwe Gangmaker voor de regio West-Brabant. “Neuhaus exporteert een product dat wereldwijd gekend is, maar nog steeds volledig in onze provincie wordt geproduceerd. Ze zijn de uitvinder van de Belgische praline en blijven dit steeds verder doen. Ook de manier waarop ze hun klanten soigneren en hun medewerkers laten doorgroeien maakt hen een echte Gangmaker” Kris Claesn gedelegeerd bestuurder van Voka.

Neuhaus ziet de onderscheiding als een motivatie om nog beter te doen. “We willen het beste van de Belgische chocolade naar de wereld brengen. De wereld is groot, dus we hebben nog wat werk voor de boeg. Dat we Gangmaker zijn is een grote eer, maar het geeft ons ook weer dat extra duwtje in de rug voor onze veroveringstocht. Niet om de grootste te worden, maar wel dé beste. En door een constant streven naar beter te worden, zullen we wel groeien”, aldus Isabel Baert, de CEO van Neuhaus.