NEVA wint laatste editie Zennetoer

De Liedekerkse indie-synthpopband NEVA heeft de tiende editie van de muziekwedstrijd Zennetoer gewonnen. “NEVA is meteen ook de laatste winnaar van Zennetoer, want we werken momenteel aan een nieuw concept”, laat de organisatie weten.

Vijf finalisten streden afgelopen zaterdag in CC de Meent in Beersel voor de overwinning in de muziekwedstrijd Zennetoer. Het optreden van de indie-synthpopband NEVA kon uiteindelijk de jury het meest bekoren. “Ik heb zo hard staan schreeuwen toen ik hoorde dat we gewonnen hadden, dat ik mijn stem een beetje kwijt ben. We zijn super tevreden”, reageert zangeres Jente Neels enthousiast. De winnaars krijgen twee dagen professionele studiotijd cadeau. Eén van de vijf finalisten mag volgende zomer optreden tijdens Rock Ternat.

De organisatie van Zennetoer werkt momenteel een nieuw concept uit. “Twintig jaar lang gaven we jonge groepen de kans om op te treden op grote podia. De laatste edities kregen ze ook volwaardige coaching”, vertelt organisator Marc De Coster, “maar er is meer dan alleen muzikaal talent. Daarom willen we een soort talentjacht organiseren waar plaats is voor meer dan alleen muziek.”