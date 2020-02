New Yorks café verkoopt bier van Oud Beersel aan woekerprijs

Een fles bier van brouwerij Oud Beersel voor 125 dollar. Het kan in New York. Een café prijst daar een fles Bzart van Oud Beersel aan voor dat bedrag. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Bij brouwerij Oud Beersel zelf betaal je echter maar 14 euro voor zo’n fles.

Hoe het komt dat een fles Bzart zo duur wordt verkocht in café Treadwell Park in New York weten ze niet bij brouwerij Oud Beersel. Dat het bier helemaal vanuit Beersel tot in Amerika moet geraken, zal een rol spelen, maar toch vinden ze bij Oud Beersel dat het bier te duur wordt verkocht. “Net als heel wat andere lambiekbrouwers wil ik dat het bier toegankelijk blijft en dat iedereen er van kan genieten,” klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor het brouwen van Bzart worden twee methodes gecombineerd: de méthode traditionnelle van mousserende wijnen en de spontane gisting voor lambiekbieren.