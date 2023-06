Nieuw bedrijvenpark Stone in Londerzeel wordt thuishaven voor 17 bedrijven

In Londerzeel is vlakbij de A12 het startschot gegeven voor de komst van Stone, een nieuw bedrijvenpark. De naam van het park verwijst naar de groothandel in natuursteen die er vroeger gevestigd was. De site omvat 60.000 m2 en biedt plaats aan 17 bedrijven. Op termijn zouden er 400 mensen tewerkgesteld kunnen. Stone komt er dankzij de inzet van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, kortweg POM.

“Onze provincie heeft de eigenheid dat ruimte er vrij schaars dus, we moeten daar dus verstandig mee omspringen,” steekt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) die ook voorzitter is van POM, van wal. “Stond is een mooi voorbeeld van hoe we ruimte, mobiliteit en lokale economie samenbrengen.” Alleen niet-vervuilende bedrijven zijn welkom op Stone. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente Londerzeel wordt de nieuwe bedrijvensite duurzaam en groen.

Rond het bedrijvenpark komt een grote groenbuffer. “Die zal zes meter hoog zijn en we beplanten die zone ook volledig met groen,” zegt Patrick Bouwen, CEO van Groep Bouwen. “Dit is een residentiële omgeving, daarom hebben we lang met alle betrokkenen gepraat. Zowel met omwonenden als met de gemeente en de provincie.”

De gemeente Londerzeel is opgetogen dat er binnen Stone ook ruimte zal zijn voor KMO’s. “Lokale handelaars en zelfstandigen krijgen nu de kans om zich te ontwikkelen in een duurzame omgeving vlakbij de A12,” aldus burgemeester Conny Moons (cd&v). De strategische ligging vlakbij de A12 levert alvast interesse op. Op de site komt straks de brandweerkazerne van Londerzeel en Winterhalter, een Duitse producent van vaatwasmachines die nu nog in Vilvoorde gevestigd is. Ook de VRT neemt er een plek in. De afdeling captaties krijgt er haar thuis. “Die partner heeft snel toegezegd in het project. Voor de VRT is dit een uitstekende locatie tussen Brussel en Antwerpen.”