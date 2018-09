Nieuw centrum voor transmigranten in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel komt een nieuw nationaal administratief centrum waar alle transmigranten die illegaal door ons land op doortocht zijn, zullen worden ondergebracht. De maatregel maakt deel uit van een heel pakket in de aanpak van illegale transmigratie.

N-VA-ministers Jambon en Francken hebben een reeks maatregelen uitgewerkt om de illegale transmigratie aan te pakken. Zo komen er intensievere politiecontroles op de reisroutes van transmigranten en ook op de snelwegparkings, onder meer in Groot-Bijgaarden, worden er maatregelen genomen. Er komt bijvoorbeeld extra structurele beveiliging met hekken en camera’s. De meest opvallende maatregel is een nieuw nationaal administratief centrum voor transmigratie, dat wordt ingebed in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Iedereen die bij z’n illegale doortocht door ons land tegen de lamp loopt, zal door de politie naar het nieuwe centrum worden gebracht. De federale politie en het leger nemen die taak op zich. Het aantal plaatsen in het gesloten centrum van 127 bis wordt op korte termijn fors opgetrokken.