Nieuw hoofdkwartier Belgisch leger kost 150 miljoen euro

Het nieuwe hoofdkwartier van het Belgische leger, dat op de oude NAVO-site komt, zal 150 miljoen euro kosten. Dat berekent La Libre Belgique. De site waarop het hoofdkwartier komt ligt deels in Sint-Stevens-Woluwe liggen, deelgemeente van Zaventem. In 2024 moet het nieuwe hoofdkwartier openen.

In januari van dit jaar besliste om de nieuwe gebouwen van het Belgische leger te bouwen op de oude NAVO-site. Die gebouwen staan leeg sinds het naar de overkant verhuisde. Het nieuwe hoofdkwartier zal op het grondgebied van Evere en Zaventem liggen.

Kersvers Defensieminister Sander Loones (N-VA) heeft in de Kamer aangekondigd dat zowel het Vlaamse als het Brusselse Gewest geraadpleegd zijn bij de aankoop van de terreinen. De totale kostprijs van de nieuwbouw zou zo’n 150 miljoen euro kosten. De werken starten in 2022 en zullen ongeveer twee jaar duren.



Het huidige hoofdkwartier, dat in de achtertuin van de oude NAVO-site ligt, is oud en versleten. Het Belgische leger is ook op zoek naar een nieuwe locatie voor zijn generale staf, want de huidige gebouwen voldoen niet meer aan de energie- en comfortnormen.

Foto: © NAVO