Nieuw mobiliteitsplan botst op felle weerstand: “We voelen ons gegijzeld in ons eigen dorp”

De ingrijpende maatregelen van het mobiliteitsplan in Strombeek-Bever zijn vannacht zichtbaar en ook voelbaar geworden op het terrein. Heel wat straten zijn ‘geknipt’, eenrichtingsstraten zijn ingevoerd en rijrichtingen omgedraaid. Heel wat inwoners uit Strombeek zijn er niet gerust in, zo is te merken op de vele reacties op sociale media, waar zelfs wordt opgeroepen voor een petitie.

De bedoeling van het mobiliteitsplan is om sluipverkeer te weren uit het centrum en de woonwijken en om Strombeek-Bever zo weer veiliger en leefbaarder maken. Daarvoor zijn vannacht een hele reeks ingrijpende maatregelen ingevoerd op het terrein, maar die botsen op heel wat weerstand.

“Het wordt hier een chaos”, vreest inwoonster Annemie Dedoncker (52). “Het is een heel goed bedoelde poging om het sluipverkeer uit Strombeek te weren, maar er is geen rekening gehouden met de mensen uit Strombeek zélf die zich binnen Strombeek willen verplaatsen en die nu immense omwegen moeten afleggen om in Grimbergen te geraken.” En zo zijn er nog getuigenissen: “Ik heb drie kinderen, Jef (17), Floor (14) en Merel (14). Op zaterdag pik ik taxi-gewijs ook de kinderen hier in Strombeek op, om ze af te zetten op de repetitie van Toneelgroep Hand in Hand. Met een volle auto rij ik dan naar de Charleroyhoeve in Grimbergen. Wat vroeger een kleine lus was, wordt nu een immense omweg. Ik moet helemaal het centrum rond langs het cultuurcentrum, de kerk, om zo eindelijk op de Grimbergsesteenweg te geraken.”

“Op 100 meter van onze deur staan paaltjes en is er een knip, zodat ik via de Oude Mechelsestraat niet naar hoofdgemeente Grimbergen kan rijden, maar helemaal moet omrijden. Ik voel mij afgesneden en buitengesloten. Ik ben ook lang niet alleen. Veel inwoners ervaren die knippen in hun buurt op eenzelfde manier.”

Reactie schepen

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) erkent dat de maatregelen ingrijpend zijn. “Maar het is net om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en komaf te maken met duizenden auto’s aan sluipverkeer in Strombeek”, zegt Roosen. “We zullen in het begin door de zure appel moeten bijten. Er zal inderdaad veel frustratie zijn in het begin, zeker voor het sluipverkeer van buiten Strombeek dat hier niet moet zijn.”

“We berekenden dat je maximaal 1,5 kilometer moet omrijden. Er is fors ingezet op communicatie met grote schermen, infodoeken, op sociale media, website, en meer. We voeren de maatregelen in tijdens de Krokusvakantie omdat het dan minder druk is. Natuurlijk zal het op maandag 19 februari -na de vakantie- tijdens de ochtendspits extra druk zijn. Daarom zetten we die dag extra politiemensen in. Na zes maanden wordt alles geëvalueerd.”