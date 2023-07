Gisteren is in het verblijfscentrum Destelheide in Dworp een nieuwe slaapblok geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v). “Met de opening van het nieuwe gebouw is een grote stap gezet in de realisatie van het masterplan van Destelheide”, zegt directeur Guy Uyttebroeck.

Nieuw slaapblok geopend in Destelheide: “Gasten nog beter in de watten leggen”

De nieuwe slaapblok bestaat uit 25 kamers waar Destelheide in totaal 82 gasten kan ontvangen. “De slaapkamers zijn al jaren een doorn in het oog”, vertelt directeur van Destelheide & Hanenbos Guy Uyttebroeck. “Vandaar dat we heel blij zijn dat we met de nieuwe slaapblok onze gasten nog beter in de watten kunnen leggen. Nu volgt de renovatie van de bestaande slaapblokken, zodat binnen afzienbare tijd alle slaapkamers van Destelheide weer aan de hedendaagse normen zullen voldoen."

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle woonde de opening bij. De architectuur van de slaapblok sluit aan bij de stijl van Paul Felix, die in de jaren ’60 voor het ontwerp van de originele gebouwen zorgde. “Investeren in jongeren, betekent ook investeren in infrastructuur voor jongeren. En dat is precies wat we hier gedaan hebben”, reageert Dalle. “Het resultaat is een prachtig, eigentijds gebouw in harmonie met de architectuur van Paul Felix.”