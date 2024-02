Nieuw systeem geeft zicht op bezetting in gesloten terugkeercentra: “Elke plaats maximaal inzetten”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor wil de administratie van gesloten terugkeercentra Caricole en 127bis in Steenokkerzeel aanzienlijk vergemakkelijken. Zo moet het straks mogelijk worden om op elk moment van de dag een zicht te hebben op het aantal vrije plaatsen in de centra. “Zo kunnen we elke plaats maximaal inzetten om gedwongen terugkeer te organiseren”, zegt de Moor.

Vandaag stuurt een werknemer van het gesloten terugkeercentra 127bis en Caricole in Steenokkerzeel twee keer per dag een mail naar het hoofdbestuur in Brussel om het aantal beschikbare plaatsen door te geven. Op basis van die gegevens worden mensen zonder verblijfsrecht toegewezen aan één van de zes de gesloten centra in ons land, waaronder dat van Steenokkerzeel. Die klus wordt nu geautomatiseerd en dat betekent minder papierwerk voor de medewerkers.

“Een terugkeerbegeleider moet zich vooral met terugkeer bezig kunnen houden, niet met een heleboel administratie. Met het nieuwe systeem zullen we ook op elk moment precies weten hoeveel vrije plaatsen beschikbaar zijn in ieder centrum. Zo kunnen we elke plaats maximaal inzetten om gedwongen terugkeer te organiseren”, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor.

Het systeem houdt ook gegevens bij over onder meer identiteit, disciplinaire maatregelen en medische noden. “Wat nu veel werklast inhoudt, zal in de toekomst veel sneller gaan. Vandaag moet informatie vaak via mail worden gedeeld of opnieuw worden ingegeven in verschillende systemin”, aldus de Moor.