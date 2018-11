Nieuw wandelnetwerk met oog voor streekproducten

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde het netwerk Demer en Dijle langs liefst 340 wandelkilometers. Via tal van nieuwe knoopppunten doorkruist het tien steden en gemeenten. De meeste in Oost-Brabant, maar ook Steenokkerzeel en Kampenhout liggen op de route. Monique Swinnen, Gedeputeerde voor Toerisme: ‘Beide rivieren hebben mee het landschap bepaald. Je kan hier wandelen langs de dijken, moerassige stukken, bossen, velden, erfgoed, brouwerijen, witloofboeren. Een bijzondere streek met veel lekkers.”

Cijfers tonen bovendien aan dat ook dit deel van onze regio erg in trek is in het buitenland. Bijna 30 procent van de Nederlanders die hier op bezoek zijn, komt specifiek om te wandelen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts: “En dus zorgen wij dat we die wandelnetwerken goed uittekenen en goed bewegwijzeren maar zorgen we ook voor meer beleving. Dat je langs het parcours iets kan opsteken, dat je een lekker glas kan drinken, dat je iets goed kan eten."

Wie zelf het nieuwe wandelnetwerk Demer en Dijle wil ontdekken en wil binnenvallen bij verschillende brouwerijen of witloofboeren, kan vanaf december de infogids en kaart kopen in de boekhandel en in de toeristische infokantoren. Je kan de kaart ook online downloaden.