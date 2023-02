Nieuwbouw ’t Rakkertje moet tegen volgend schooljaar klaar zijn

De nieuwbouw van de gemeenteschool ’t Rakkertje in Lennik moet tegen volgend schooljaar klaar zijn. De bouw ervan lag jarenlang stil door een dispuut met buren. Maar sinds een tweetal maanden is er opnieuw beweging op de werf.

In maart 2018 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van ’t Rakkertje in Lennik nadat buurtbewoners protest aantekenden. Enkele weken daarvoor werd wel al de eerste steen gelegd van de nieuwbouw. De bouw moest door de vernietiging worden stilgelegd. Wat volgt is een jarenlange juridische lijdensweg. "We hebben heel wat bemiddelingspogingen ondernomen en nieuwe aanvragingen ingediend waarmee we tegemoet kwamen aan de bezwaren", zegt schepen van Onderwijs Johan Limbourg. "Telkens kwamen er nieuwe bezwaren. Een doorbraak is er pas gekomen nadat de gemeente Lennik de woning kocht van de protesterende buren."

Sinds een maand wordt er stevig voortgewerkt op de werf. "Het is de wens om tegen volgend schooljaar de nieuwbouw af te hebben. Dan kunnen de resterende klassen die nu in het centrum van de gemeente gehuisvest zijn, naar hier verhuizen. Zo krijgen we één grote campus", zegt schepen Limbourg. "Dat is ook in het belang van de muziekacademie. Zij kunnen dan uitbreiden met de klassen waar nu nog leerlingen lesvolgen."

Ook voor het schoolteam komt er een einde aan een lange weg. "Dat al onze leerlingen op één plek zitten, zal logistiek ook makkelijker zijn. Vandaag voelen we letterlijk en figuurlijk een afstand tussen de vestiging in Eizeringen en Lennik", zegt directeur David Minner. "Verder komt er ook een turnzaal bij waar ook de lokale gemeenschap gebruik kan van maken." Wat Lennik met de villa naast de school van plan is, wordt nog bekeken. Mogelijk komt er een buitenschoolse opvang, al is dat nog niet zeker.