Nieuwbouw biedt GBS De Schatkist en GBS De Springplank onderdak op één campus

In Krokegem, een gehucht van Asse, start in februari de bouw van een nieuw schoolgebouw. GBS De Schatkist en GBS De Springplank zullen vanaf 1 september 2023 samensmelten op één vestiging. “Er zal plaats zijn voor vijfhonderd leerlingen”, zegt de schepen van Onderwijs.

De gebouwen van basisschool De Schatkist in de Mollestraat in Asse zijn verouderd. “Uitbreidingsmogelijkheden zijn er op die locatie niet”, stelt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce vast. “In februari starten de werken aan een nieuw schoolgebouw aan de nabijgelegen gemeentelijke basisschool. Binnen een straal van anderhalve kilometer kunnen geen twee scholen van hetzelfde onderwijsnet liggen. GBS De Springplank heeft dus dezelfde directie, maar voor ouders lijken het twee aparte scholen.”

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen de twee scholen volledig samensmelten. Aan de Oude Dendermondsebaan, waar GBS De Springplank gevestigd is, zal een nieuwbouw komen. “Aan de kant van de parochiezaal zal een gedeelte van de school plaats ruimen voor een gebouw met drie verdiepingen. De andere gebouwen zullen gerenoveerd worden”, verduidelijkt Van den Cruijce. “Per leerjaar zullen er twee klassen zijn, waardoor er in het totaal plaats is voor 500 leerlingen. Vooral voor de kleuters creëren we de komende jaren extra capaciteit.” GBS De Schatkist heeft momenteel geen kleuterafdeling.

Verenigingen

Het geschatte kostenplaatje bedraagt 5,2 miljoen euro. Asse kan rekenen op twee miljoen euro aan Vlaamse subsidies. In de nieuwbouw komen naast klassen ook sanitair, een administratieve ruimte en een polyvalente zaal. “Na de schooluren zullen we de zaal ter beschikking stellen van verenigingen. Bij de bouwplannen hebben we rekening gehouden dat zij toegang hebben tot de zaal en het sanitair zonder de rest van het schoolgebouw te moeten betreden’, besluit de onderwijsschepen.​

Foto: Google Streetview