De provincie Vlaams-Brabant wil een nieuwe bedrijvenzone ontwikkelen langs de A12 in Londerzeel, voornamelijk voor logistieke bedrijven. De bedrijvenzone wordt zo'n 12 hectare groot.

Nieuwe bedrijvenzone in Londerzeel

Het terrein bevindt zich tussen camping Diepvennen en de bestaande bedrijvenzone in Breendonk. Door die ligging langs de A12 is het volgens de provincie uitermate geschikt voor nieuwe logistieke bedrijven. Met de realisatie van de nieuwe bedrijvenzone wordt volgens Schevenels ingegaan op een grote vraag in deze regio.

"Om het terrein te ontsluiten zal de Koning Leopoldlaan een stuk worden verlengd. We voorzien in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan ook de mogelijkheid om hier een nieuw op- en afrittencomplex op de A12 aan te leggen en roepen de Vlaamse regering op hiervan werk te maken. Eenmaal dit gerealiseerd is kan het bedrijventerrein verder worden uitgebreid", aldus gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke ordening.

Voor de realisatie wordt landbouwgebied opgeofferd, maar de gedeputeerde wijst er op dat het momenteel niet door landbouwers gebruikt wordt.Binnenkort start over de voorlopige vaststelling van het plan een openbaar onderzoek waar iedereen zestig dagen de tijd heeft om eventueel bezwaarschriften in te dienen.