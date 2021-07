Nieuwe brug E40 Affligem klaar bij start schooljaar

In Affligem wordt de nieuwe brug over de E40 aan de Lombeekstraat op 1 september in gebruik genomen, anderhalve maand later dan gepland. Dat zegt gemeenteraadslid Guy Uyttersprot (N-VA), nadat hij daar op de jongste gemeenteraad een vraag over stelde aan schepen van Openbare Werken Tim Herzeel (Open 2040).