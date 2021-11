Nieuwe camera’s moeten sluikstorters in Sint-Pieters-Leeuw tegenhouden

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw laat binnenkort bewakingscamera’s plaatsen op vier locaties. In Ruisbroek komen er extra camera’s aan de Wandelingstraat ter hoogte van de sporthal en op de parking tussen de Kerkstraat en de Karel Gilsonstraat. De andere camera’s worden geplaatst aan de Van Cotthemstraat in Negenmanneke en aan de achterkant van de kerk van Zuun. “Onze politiediensten gebruiken de bestaande camera’s bij het bestrijden van kleine en grote criminaliteit”, vertelt burgemeester Jan Desmeth. “De beelden die gemaakt worden op de nieuwe locaties zullen ook gecontroleerd worden door de dienst Maatschappelijke Veiligheid.”

De gemeente wil de camera’s niet alleen inzetten om de veiligheid op haar grondgebied te bevorderen en overlast aan te pakken. “Twee locaties die we nu permanent in beeld gaan brengen, zijn hotspots voor sluikstorters”, vult schepen van Afvalbeleid Brahim Harfaoui aan. “Volgend jaar kunnen voertuigen de Broekweg enkel nog in-en uitrijden via de Wandelingstraat. We hopen het gebied te vrijwaren van sluikstorten door er een bewakingscamera te plaatsen.”