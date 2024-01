Nieuwe coöperatieve Meer Bos plant eerste bomen in Dilbeek: "Focus op Vlaamse Rand"

Meer Bos heeft vandaag in Dilbeek zijn eerste bos aangeplant. Zowat 700 boompjes gingen de grond in vlakbij de molen van Sint-Gertrudis-Pede. De nieuwe coöperatieve zag enkele maanden geleden het levenslicht en zet zich in voor bosuitbreiding. Eerst richt het zich op de Vlaamse Rand, daarna volgt de rest van Vlaanderen.

Meer Bos heeft Dilbeek als pilootgemeente gekozen en werkt volgens een naar eigen zeggen innovatief scenario. “Het concept is eenvoudig: geïnteresseerden kunnen 1 of meerdere aandelen van 250 euro kopen en worden op die manier aandeelhouder van Meer Bos. Met de ingezamelde middelen zoekt en koopt de coöperatieve gronden, die ze vervolgens zal bebossen”, zegt Dilbekenaar Frederik Vandendriessche, initiatiefnemer van de coöperatieve. “Met dit voorlopig nog bescheiden bosje kunnen we immers aantonen dat het ons menens is en dat we tot echte realisaties komen. En onze ambities zijn groot.”

Meer Bos kan rekenen op de steun van de Vlaamse ministers Zuhal Demir en Ben Weyts. Volgens BOS+ is het initiatief complementair aan het bestaande aanbod rond bosuitbreiding. “De coöperanten zijn meer dan de financiële motor van het verhaal, want zij worden – voor wie dat wil – ook actief betrokken bij de aanleg en het beheer van de nieuwe bossen. En de coöperanten blijven ook mede-eigenaar van de aangelegde bossen: ze zijn met andere woorden hun centen dus niet kwijt”, zegt Bert De Somviele van BOS+.