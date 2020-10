Nieuwe datum voor Druivencross

De Druivencross in Overijse zal pas eind januari gereden worden. De moeder aller crossen is daardoor niet langer de opener van het wereldbekerseizoen op 1 november. De UCI en Flanders Classics hebben de kalender aangepast.

Verschillende manches van de wereldbeker haakten de afgelopen maanden af. Onder meer de avondcross in Diegem op 27 december werd geschrapt. Uiteindelijk blijven vijf veldritten van de elf over op de WB-kalender. De UCI en Flanders Classics hebben geschoven met die overgebleven manches. De Druivencross in Overijse is verplaatst van 1 november naar 24 januari. Daardoor wordt de moeder aller crossen de afsluiter van de wereldbeker in plaats van de opener.

Organisator Willy Van Roy reageert positief op de beslissing. “Als we Wout Van Aert en Mathieu van der Poel aan de start willen krijgen, is deze verschuiving zo slecht nog niet”, aldus Van Roy. “Op 1 november hebben de twee toppers net gedaan met hun wegseizoen, waardoor het onwaarschijnlijk was dat ze zouden deelnemen aan de Druivencross.”