Nieuwe fase vernieuwing Woluwelaan start maandag: “Vrije busbanen en nieuwe fietspaden”

De Werkvennootschap start op maandag 31 juli met de herinrichting van de Woluwelaan (R22) in Diegem. Aan de kant van het centrum komen vrije busbanen en een nieuw fietspad. Aan de andere helft krijgt het verkeer een nieuwe rijweg met één rijstrook per richting.

Sinds 2021 ondergaat de Woluwelaan een complete transformatie. Tussen de CAT-site en de Brusselse Ring werkt De Werkvennootschap samen met het Agentschap Wegen en Verkeer aan een veilige en moderne mobiliteit voor alle weggebruikers. De reconversie gebeurt in verschillende deelprojecten. Op maandag 31 juli gaat een volgende fase van start in Diegem.

“Tussen de Haachtsesteenweg en de Brusselse Ring wordt de Woluwelaan over de hele breedte volledig heraangelegd”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Aan de kant van Diegem centrum rusten we de R22 uit met vrije busbanen en een nieuw fietspad. Het gemotoriseerd verkeer krijgt een nieuwe rijweg met één rijstrook per rijrichting aan de noordzijde. Hier leggen we bovendien een ruim dubbelrichtingsfietspad aan, fraai van de rijweg afgescheiden met water en groen.”

Het kruispunt van de Woluwelaan met het Alfons de Cockplein wordt vernieuwd en veiliger ingericht net zoals het T-kruispunt van de Woluwelaan met de op- en afrit van de Ring. “Hier leggen we bovendien een nieuw fietspad aan dat aansluit op de Frans Gurickxstraat. Met een lichtengeregelde oversteek voor voetgangers en fietsers verbinden we de Oude Haachtsesteenweg met de Watermolenstraat. Zo creëren we een veilige en aangename link over de Woluwelaan tussen beide zijden van Diegem.”

Er wordt gestart met werken aan de noordelijke helft – de kant van de Watermolenstraat – in de rijrichting Vilvoorde. Tot eind dit jaar ondergaat deze zijde een volledige herinrichting en gelden een aantal verkeersmaatregelen. Zo wordt de Woluwelaan richting Vilvoorde afgesloten tussen het T-kruispunt met de Oude Woluwelaan en de Haachtsesteenweg. Verkeer rijdt de werken voorbij op de andere weghelft van de Woluwelaan over één rijstrook per richting. Op het kruispunt met de Haachtsesteenweg wordt niet gewerkt en blijven alle verkeersbewegingen mogelijk dankzij tijdelijke verkeerslichten. Het Alfons De Cockplein blijft aangesloten op de Woluwelaan en verkeer van en naar het centrum wordt met tijdelijke verkeerslichten geregeld. Fietsers en voetgangers gebruiken in beide richtingen de paden aan de zuidelijke helft van de Woluwelaan (kant centrum). De globale werken op dit traject zullen duren tot de zomer van 2024.

Foto: De Werkvennootschap