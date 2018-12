Deze week zijn er nieuwe klachten binnengelopen over seksueel misbruik door paters in het internaat van het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem een aantal decennia geleden. Het was acteur Filip Peeters die vorige week de kat de bel aanbond. De feiten zijn intussen allemaal verjaard.

Nieuwe klachten over seksueel misbruik in Wezembeekse school

Acteur Filip Peeters getuigde vorige week over seksueel misbruik op het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem toen hij er tientallen jaren geleden op school zat. Hij deed dat in het Eén-programma ‘Die Huis’. Priester Rik Devillé bevestigt dat er intussen een aantal nieuwe klachten zijn binnengekomen over misbruik in het bewuste internaat. De slachtoffers kunnen wel nog naar politie en parket stappen, maar de feiten zijn intussen verjaard.