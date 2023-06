Nieuwe meerderheid in Ternat: CD&V en Volks ruilt Voor Ternat in voor N-VA en Open VLD+

“We zijn met de beste intenties in 2019 aan de coalitie met Voor Ternat gestart. In de loop van de legislatuur is echter duidelijk geworden dat we er een andere visie op aanhouden wat het ruimtelijk beleid in onze gemeente betreft. Deze verschillende visies zorgen voor heel wat spanningen tussen ons”, klinkt het bij CD&V en Volks. De stemming over de invoering van een bouwpauze voor grote projecten bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Bij die stemming vorige maand stemde CD&V en Volks voor, en onthield Voor Ternat zich. Dat veroorzaakte volgens CD&V en Volks in die mate een vertrouwensbreuk dat het onmogelijk was om nog verder samen te besturen. Voortaan maken N-VA en Open VLD+ samen met CD&V en Volks deel uit van de meerderheid. Die nieuwe coalitie heeft 16 zetels in de gemeenteraad, exact evenveel als de vorige.