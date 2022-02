Nieuwe onthaalpoort biedt betere toegang tot Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode

Via de nieuwe onthaalpoort Middenhut kunnen wandelaars en fietsers voortaan ook gemakkelijk vanuit Sint-Genesius-Rode het Zoniënwoud intrekken. Door een Hopinpunt is de onthaalpoort bereikbaar met verschillende vervoersmiddelen.

Het Zoniënwoud strekt zich uit over een gebied van 4.400 hectare. Op verschillende plaatsen kunnen bezoekers het uitgebreide stuk natuur betreden. Vandaag werd de nieuwe onthaalpoort Middenhut in Sint-Genesius-Rode voorgesteld. “Deze nieuwe onthaalpoort is een belangrijke troef om Vlamingen te laten genieten van onze eigen natuur”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Door de bezoekersstromen te spreiden, brengen we mens en natuur dichter bij elkaar zonder het respect voor de grote biodiversiteit in het woud te verliezen.”

Aan de nieuwe onthaalpoort is een Hopinpunt ingericht. Naast 86 parkeerplaatsen en een bushalte zijn er fietskluizen, een overdekte fietsenstalling en deelfietsen voorzien. “Tijdens het project ‘Werken aan de Ring’ investeert De Werkvennootschap niet uitsluitend in verbeteringen voor automobilisten, maar ook voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer”, verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dit nieuwe Hopinpunt helpt ons bij het waarmaken van de modal shift.”