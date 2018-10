Nieuwe oproep naar getuigen in onderzoek bende van Nijvel

De politie lanceert een nieuwe oproep naar getuigen in het onderzoek naar de bende van Nijvel. Het gaat meer bepaald over een rode Golf die gebruikt werd bij een gewapende overval op zondag 2 oktober 1983 om 1 u in de ochtend.

Die bewuste nacht vermoordden 2 gewapende mannen de eigenaar van een restaurant in Ohain. De mannen gingen aan de haal met een rode Golf GTI met nummerplaat FGK-991. Een paar dagen later werd die Golf gezien in Namen. De wagen had wel dezelfde nummerplaat, maar was ondertussen zwart gespoten.

Volgens de speurders zouden de leden van de bende van Nijvel dat wellicht niet zelf hebben gedaan. Vandaar de oproep naar de persoon die tussen 2 en 6 oktober 1983 de rode Golf een zwart kleurtje gaf. De man of vrouw zou in de regio van Namen hebben gewoond.

De Golf werd overigens ook gebruikt bij een andere overval, met name op de Delhaize in Beersel. Toen was de auto wel voorzien van een andere nummerplaat.

De speurders zoeken ook nog naar een duiker die in 1986 een zak uit het kanaal van Ronquières haalde. De man deed dat op vraag van 3 rijkswachters. In de zak zouden onderdelen van wapens hebben gezeten.

Wie meer inlichtingen heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu