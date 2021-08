In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw hebben overvallers gisteren opnieuw een vrouw bedreigd aan een bankautomaat. De daders moesten deze keer afdruipen zonder buit. Dat hebben de lokale politie en waarnemend burgemeester Bart Keymolen bevestigd aan onze redactie. Vorige week werden aan hetzelfde bankkantoor twee personen overvallen.

Nieuwe overval aan bankkantoor in Sint-Pieters-Leeuw

Vorige week donderdag werden twee personen ‘s avonds het slachtoffer van een overval aan het bankkantoor van Belfius naast het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Onder bedreiging van een mes en een vuurwapen moesten ze een grote som geld afhalen aan de bankautomaat.

Gisteren vond opnieuw een overval plaats aan hetzelfde bankkantoor. “De feiten speelden zich deze keer af tijdens de openingsuren. Een vrouw wou in het kantoor geld afhalen, maar werd daarbij gevolgd door twee personen”, vertelt Jeroen Beke Smets, woordvoerder van de politiezone Zennevallei. “Een dader is haar naar binnen gevolgd en heeft haar bedreigd met een vuurwapen, terwijl de andere dader buiten op de uitkijk bleef staan. Omdat de vrouw opzettelijk de foute pincode ingaf, moesten de daders vluchten zonder buit.”

De politie onderzoekt of er een link is tussen de mislukte overval van gisteren en drie feiten van vorige week. “Het gaat steeds om twee daders die een vuurwapen bij zich hebben”, voegt Beke Smets toe. “We zetten ook meer patrouilles in om de omgeving van handelszaken en bankkantoren te controleren.”